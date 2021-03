Covid | la Sicilia verso l’arancione da lunedì? Le ultime E a Pasqua tutta Italia in zona rossa

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 15 marzo al 6 aprile lapotrebbe passare inarancione."Dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle verranno portate in arancione. E si rende più tempestivo l'ingresso in area: tutte le regioni che hanno incidenza settimanale superiore a 250/100mila verranno inserite nell'area con le misure più severe attrao strumento delle ordinanze del Ministro della Salute". Lo ha comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza in occasione dell'incontro con gli enti locali, accogliendo le indicazioni arrivate dal Cts.Di seguito, il contenuto della bozza del decreto legge con le nuove misure anti-, tra poco all’esame del Consiglio dei Ministri.SPOSTAMENTI - Non si potrà entrare o uscire dalle zone arancioni, sempre eccettuando motivi di lavoro, necessità e ritorno a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

Dopo la morte di un militare inil giorno dopo la somministrazione del vaccino è stato ... nel corso dell'incontro tra governo ed enti locali sulle misure anti -: "In Italia tutti i ...L'Aifa, agenzia del farmaco italiana, ha bloccato l'utilizzo di un lotto del vaccino contro ildi AstraZeneca , a seguito della segnalazione di alcuni "eventi avversi gravi" , in "...in, ...Sicilia, Valle d’Aosta, Puglia ... La percentuale di letti occupati in terapia intensiva da malati Covid, infatti, è salita al 43% (la soglia critica è il 30%) e quella in area non critica al 46% (la ...Tutti gli italiani sono in attesa di scoprire di che colore sarà la rispettiva regione da lunedì 15 marzo. Intanto, l’Ansa ha reso nota ...