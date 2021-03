Covid, Italia verso chiusura totale: Pasqua in zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) . La decisione del governo Draghi è ricalcare il piano usato a Natale anche dal 2 al 5 aprile La diffusione delle varianti sta facendo aumentare pericolosamente il numero dei contagi di Covid in Italia. Anche regioni sostanzialmente sempre rimaste in zona gialla, come il Lazio, hanno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) . La decisione del governo Draghi è ricalcare il piano usato a Natale anche dal 2 al 5 aprile La diffusione delle varianti sta facendo aumentare pericolosamente il numero dei contagi diin. Anche regioni sostanzialmente sempre rimaste ingialla, come il Lazio, hanno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

matteosalvinimi : ??Una buona notizia. L'anticorpo monoclonale, prodotto da GSK nello stabilimento di Parma, ha mostrato una riduzione… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - MediasetTgcom24 : Distribuito in tutta Italia il lotto Astrazeneca bloccato #Coronavirusitalia - forza_italia : RT @LiciaRonzulli: Il via libera dell’Ema al vaccino #JohnsonAndJohnson è un passo in avanti fondamentale nella lotta contro il #Covid. Dal… - smeraldabrunoz : Covid, l'anticorpo monoclonale Gsk (prodotto in Italia) che funziona anche contro le varianti -