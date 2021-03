Covid Italia oggi, 26.824 contagi e 380 morti: bollettino 12 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 26.824 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Mentre il governo vara il nuovo decreto per arginare l’epidemia, si registrano altri 380 morti. Sono stati eseguiti 369.636 tamponi, l’indice di positività è al 7,25%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora sono 2.914 (+55). Sono saliti a 337 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Lla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) piange Alfredo Lestini, 63 anni, medico superiore della Polizia di Stato in congedo, iscritto all’Ordine provinciale di Campobasso. L’Ordine provinciale di Perugia ha comunicato il decesso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 26.824 ida coronavirus in, 12, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Mentre il governo vara il nuovo decreto per arginare l’epidemia, si registrano altri 380. Sono stati eseguiti 369.636 tamponi, l’indice di positività è al 7,25%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora sono 2.914 (+55). Sono saliti a 337 i mediciindurante la pandemia di-19. Lla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) piange Alfredo Lestini, 63 anni, medico superiore della Polizia di Stato in congedo, iscritto all’Ordine provinciale di Campobasso. L’Ordine provinciale di Perugia ha comunicato il decesso ...

