Covid: Italia in zona rossa a Pasqua. Blindati dal 3 al 5 aprile (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 a 5 aprile l’Italia si blinda e si tinge di rosso. Pasqua e Pasquetta saranno quindi rigorosamente in zona rossa, vietato uscire di casa se non per comprovate esigenze lavorative o di salute. Si legge infatti che: “nei giorni 3, 4 e 5 aprile (comprese quindi Pasqua e Pasquetta, ndr), sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni. “ Intanto, il Ministro Speranza fa sapere che negli ultimi giorni sono state somministrate 400.000 dosi di vaccino, e che ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 a 5l’si blinda e si tinge di rosso.e Pasquetta saranno quindi rigorosamente in, vietato uscire di casa se non per comprovate esigenze lavorative o di salute. Si legge infatti che: “nei giorni 3, 4 e 5(comprese quindie Pasquetta, ndr), sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano inbianca, si applicano le misure stabilite per la. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni. “ Intanto, il Ministro Speranza fa sapere che negli ultimi giorni sono state somministrate 400.000 dosi di vaccino, e che ...

