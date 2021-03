Covid Italia, Draghi: “Massima cautela, ma ne usciremo” (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati sull’emergenza coronavirus in Italia “ci impongono Massima cautela” ma “ne usciremo”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo nel corso della visita al centro vaccinale anti Covid dell’aeroporto di Fiumicino. “Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente – ha detto il premier – hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne usciremo” attraverso “una mobilitazione collettiva fondata sulla solidarietà”. ? “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria – ha continuato Draghi -, ci troviamo davanti ad una nuova ondata di contagi, nell’ultima settimana si sono registrate più di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) I dati sull’emergenza coronavirus in“ci impongono” ma “ne”. Così il premier Mario, intervenendo nel corso della visita al centro vaccinale antidell’aeroporto di Fiumicino. “Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale, è stata una visita breve ma veramente bella. Questi ragazzi che lavorano come volontari o in forma permanente – ha detto il premier – hanno reso questo che è un luogo medico un luogo di speranza, entrando qui si capisce che ne” attraverso “una mobilitazione collettiva fondata sulla solidarietà”. ? “A più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria – ha continuato-, ci troviamo davanti ad una nuova ondata di contagi, nell’ultima settimana si sono registrate più di ...

Advertising

matteosalvinimi : ??Una buona notizia. L'anticorpo monoclonale, prodotto da GSK nello stabilimento di Parma, ha mostrato una riduzione… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - MediasetTgcom24 : Distribuito in tutta Italia il lotto Astrazeneca bloccato #Coronavirusitalia - Adnkronos : #CovidItalia, #Iss: 10 regioni a rischio alto, servono misure - maurocarafa31 : RT @TgrMolise: #Covid @GIMBE: 'Se la zona rossa è tempestiva e rigorosa, è più efficace'. In #Molise ancora posti letto saturi, anche se si… -