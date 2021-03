Covid, Italia 'blindata' a Pasqua: in zona rossa dal 3 al 5 aprile - Nuove restrizioni dal 15 marzo al 6 aprile (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa , compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta . E' la posizione del governo emersa durante la riunione con Regioni ed enti locali . Invece le Nuove ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5tuttasarà in, compresi quindi i giorni die Pasquetta . E' la posizione del governo emersa durante la riunione con Regioni ed enti locali . Invece le...

matteosalvinimi : ??Una buona notizia. L'anticorpo monoclonale, prodotto da GSK nello stabilimento di Parma, ha mostrato una riduzione… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - MediasetTgcom24 : Distribuito in tutta Italia il lotto Astrazeneca bloccato #Coronavirusitalia - mgamahs : Oggi (12/03) in #Toscana: ?? Nuovi Casi: 1304 ?? Tasso di positività: 5,27% (10,9% prime diagnosi) ?? Casi tot. setti… - peppesava : RT @Ragusanews: Giovanissimi intubati: in Italia cambia l’identikit dei contagiati Covid -