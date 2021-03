Covid | in Lombardia 6 262 nuovi casi | tasso positivi sale al 10 | 2%

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - In, a fronte di 60.954 tamponi, ci sono 6.262al-19 e il rapporto trae tamponial 10,4%, un punto percentuale in più di ieri (9,4%). I guariti e i dimessi sono 2.116. Per quanto riguarda gli ingressi in ospedale, quelli in terapia intensiva sono stati 39 in un giorno, per un saldo complessivo di +22 (tra dimessi ericoveri) e 667 posti occupati da pazienti. Negli altri reparti, i ricoveri sfiorano i 6mila, con 5.909 letti occupati, +191 da ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 89, per un totale di 29.093 da inizio pandemia.