Covid, in Lombardia 6.262 nuovi casi e 89 morti: a Bergamo 467 nuovi positivi (Di venerdì 12 marzo 2021) A fronte di 60.954 tamponi effettuati, sono 6.262 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 2.116. A Bergamo si sono registrati 467 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I dati di venerdì 12 marzo – i tamponi effettuati: 60.954 (di cui 40.976 molecolari e 19.978 antigenici) totale complessivo: 7.229.002; – i nuovi casi positivi: 6.262 (di cui 202 'debolmente positivi'); – i guariti/dimessi totale complessivo: 535.077 (+2.116), di cui 5.083 dimessi e 529.994 guariti; – in terapia intensiva: 667 (+22); – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.909 (+191); – i decessi, totale complessivo: 29.093 (+89).

