Covid, in Campania 2644 nuovi casi (oltre 700 sintomatici). Curva al 12%. Altri 20 morti (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 2.644 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 335 identificati da test antigenici rapidi). Dei 2.644 nuovi positivi, 702 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 22.066 (di cui 3.610 antigenici). L'indice di contagio è dell'11,98%. Il totale dei casi di positività al coronavirus registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 298.233 (di cui 9.993 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.201.486 (di cui 154.770 antigenici). Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 29 nuovi decessi, 20 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

