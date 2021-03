Covid, il sindaco Torre del Greco chiude le scuole fino al 20 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – scuole chiuse fino al 20 marzo a Torre del Greco dopo il boom di positivi al Covid nell’ultima settimana. E’ la decisione del primo cittadino Giovanni Palomba con un’ordinanza firmata oggi dal primo cittadino attraverso la quale ”dal giorno 13 marzo a tutto il 20 marzo” stabilisce ‘‘la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, dei servizi educativi della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) degli istituti pubblici e privati presenti sul territorio comunale anche per le attività laboratoriali nonchè di quelle destinate agli alunni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) –chiuseal 20deldopo il boom di positivi alnell’ultima settimana. E’ la decisione del primo cittadino Giovanni Palomba con un’ordinanza firmata oggi dal primo cittadino attraverso la quale ”dal giorno 13a tutto il 20” stabilisce ‘‘la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte lepubbliche e private, di ogni ordine e grado, dei servizi educativi della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) degli istituti pubblici e privati presenti sul territorio comunale anche per le attività laboratoriali nonchè di quelle destinate agli alunni ...

Covid, il sindaco Torre del Greco chiude le scuole fino al 20 marzo Torre del Greco (Na) – Scuole chiuse fino al 20 marzo a Torre del Greco dopo il boom di positivi al covid nell'ultima settimana. E' la decisione del primo cittadino Giovanni Palomba con un'ordinanza f ...

