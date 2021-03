Covid, il decreto: tutti i cambiamenti di colore delle regioni da lunedì 15 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) In seguito al decreto legge anti Covid approvato in giornata, ecco tutti i cambiamenti di colore delle regioni d’Italia da lunedì 15 marzo Mario Draghi e il nuovo decreto legge in vigore da lunedì (fonte Getty)Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso della giornata, ha annunciato il decreto legge in cui precisa quali saranno tutti i cambiamenti in vigore dai prossimi giorni. Draghi ha anche ribadito l’importanza e l’urgenza della campagna vaccinale, fondamentale per permettere al nostro Paese di riprendersi dalla crisi economica derivante dalla pandemia. Ecco tutti i cambiamenti di colore ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) In seguito allegge antiapprovato in giornata, eccodid’Italia da15Mario Draghi e il nuovolegge in vigore da(fonte Getty)Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso della giornata, ha annunciato illegge in cui precisa quali sarannoin vigore dai prossimi giorni. Draghi ha anche ribadito l’importanza e l’urgenza della campagna vaccinale, fondamentale per permettere al nostro Paese di riprendersi dalla crisi economica derivante dalla pandemia. Eccodi...

