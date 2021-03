Covid, il caso Astrazeneca preoccupa i napoletani. Niente più fila per il vaccino al centro Asl della Mostra (Di venerdì 12 marzo 2021) L’effetto delle notizie sul sequestro di lotti del vaccino di Astra Zeneca, dopo alcuni casi di decessi, si misura con le scarse presenze alla Mostra d’ Oltremare di Napoli, centro vaccinale della Asl Na 1. Ieri lunghe file di 80 enni in attesa, e proteste, Oggi, poche persone, e nessuna fila per entrare. In mattinata, toccava agli insegnanti, alle 15 a, avrebbero dovuto accedere gli appartenenti alle Forze dell’ Ordine, due delle categorie prioritarie nella campagna vaccinale. Ma gli addetti alla sicurezza poco dopo le 12.30 cominciano a chiedere si ci sono esponenti delle forze dell’ Ordine, per anticipare la loro vaccinazione. “Comincerete alle 15 ?” “No, si può entrare da ora, se c’è qualcuno che deve vaccinarsi, può venire in anticipo”, dice una Guardia giurata ai cancelli di ingresso. Alle 13.30 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) L’effetto delle notizie sul sequestro di lotti deldi Astra Zeneca, dopo alcuni casi di decessi, si misura con le scarse presenze allad’ Oltremare di Napoli,vaccinaleAsl Na 1. Ieri lunghe file di 80 enni in attesa, e proteste, Oggi, poche persone, e nessunaper entrare. In mattinata, toccava agli insegnanti, alle 15 a, avrebbero dovuto accedere gli appartenenti alle Forze dell’ Ordine, due delle categorie prioritarie nella campagna vaccinale. Ma gli addetti alla sicurezza poco dopo le 12.30 cominciano a chiedere si ci sono esponenti delle forze dell’ Ordine, per anticipare la loro vaccinazione. “Comincerete alle 15 ?” “No, si può entrare da ora, se c’è qualcuno che deve vaccinarsi, può venire in anticipo”, dice una Guardia giurata ai cancelli di ingresso. Alle 13.30 ...

Advertising

Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - RobertoBurioni : Il medico che vi prescrive idrossiclorochina per curare il COVID-19 o è un pericoloso ignorante o è in malafede. I… - borghi_claudio : @dr_maalox @Fedebianconos @gustinicchi @PietroOlma Posto che nel caso non se ne fosse accorto i voli covid free con… - veneziana4 : #coronavirus la sperimentazione sugli #animali ha ripreso alla grande in questo periodo con grande soddisfazione di… - marrone_tommaso : RT @GiorgioComitini: @Cartabellotta Libero si commenta da solo. Ciononostante, credo che sia il caso di sottolineare che l'1,6% che non svi… -