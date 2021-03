Covid, il bollettino di oggi: 26.824 nuovi casi e 380 morti, quasi 3mila in intensiva (Di venerdì 12 marzo 2021) Covid bollettino oggi 12 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovi casi di coronavirus in Italia sono ancora in crescita, 26.824 nelle ultime 24 ore, così come i decessi che sono 380. I tamponi eseguiti sono 369.636 tamponi, con l’indice positività che sale ancora, oggi è al 7,25%. (segue dopo la foto) Sempre più vicino a 3mila il numero dei pazienti Covid in terapia intensiva: oggi sono 2.914 (+55). Gli attuali positivi sforano quota 500mila: nelle ultime 24 ore sono 11.967 in più, in totale sono 509.317. I dimessi/guariti sono 14.443 in più, in totale sono 2.564.926. Per quanto riguarda l’andamento territoriale della pandemia, la Lombardia supera quota ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 marzo 2021)12 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Idi coronavirus in Italia sono ancora in crescita, 26.824 nelle ultime 24 ore, così come i decessi che sono 380. I tamponi eseguiti sono 369.636 tamponi, con l’indice positività che sale ancora,è al 7,25%. (segue dopo la foto) Sempre più vicino ail numero dei pazientiin terapiasono 2.914 (+55). Gli attuali positivi sforano quota 500mila: nelle ultime 24 ore sono 11.967 in più, in totale sono 509.317. I dimessi/guariti sono 14.443 in più, in totale sono 2.564.926. Per quanto riguarda l’andamento territoriale della pandemia, la Lombardia supera quota ...

