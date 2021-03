COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.258 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 115 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 7, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 13, residenti nel comune di Avella; – 12, residenti nel comune di Avellino; – 4, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 5, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Domicella; – 6, residenti nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Lauro; – 2, residenti nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 4, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 2, residenti nel comune di Montecalvo Irpino; – 6, residenti nel comune di Monteforte irpino; – 1, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.258 tamponi effettuati sono risultate positive al115 persone: – 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 7, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 13, residenti nel comune di Avella; – 12, residenti nel comune di; – 4, residenti nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 5, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Domicella; – 6, residenti nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Lauro; – 2, residenti nel comune di Lioni; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 4, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 2, residenti nel comune di Montecalvo Irpino; – 6, residenti nel comune di Monteforte irpino; – 1, ...

