Covid | i nuovi colori | 11 regioni in zona rossa | il resto in arancione Sardegna in zona bianca VIDEO

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 55.535 tamponi effettuati, sono 4.422 i nuovi positivi (7,9%). I guariti/dimessi sono 1.328 ????… - MediasetTgcom24 : Covid, 26.824 nuovi casi su 369.636 tamponi e altri 380 morti #Covid - borghi_claudio : Caro @IaconaRiccardo mi faccia capire, abbiamo i nuovi detentori del Vangelo? Perchè invece non fa una bella puntat… - xenonian1 : RT @MinervaMcGrani1: - VittorioLevis : RT @vitaindiretta: #COVID, i nuovi colori delle Regioni - #LaVitaInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

Corriere dello Sport.it

Il venture capital in Italia continua a crescere a ritmi sostenuti nonostante le difficoltà macroeconomiche connesse alla pandemia da- 19, anche grazie al contributo diimportanti protagonisti tra gli investitori e ad un evidente cambio culturale dei grandi gruppi societari italiani, che hanno allargato la loro ...Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di- 19 da inizio emergenza hanno ... La Regione con piùcasi la Lombardia (6.262) seguita da Emilia Romagna (3.477), Piemonte (2.929)...In base alle nuove ordinanze, in vigore da lunedì 15 marzo, del ministero della Salute, per contrastare la diffusione del Covid passeranno in zona rossa le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giuli ...Sono 52.477.454 le dosi di vaccino che si prevede arriveranno in Italia nel secondo trimestre del 2021 e quindi entro la fine del mese di giugno, così suddivise: 10.042.500 da AstraZeneca, 8.760.000 d ...