Covid, governo Draghi: via alle nuove misure. Come cambiano le zone rosse (Di venerdì 12 marzo 2021) In vigore da lunedì prossimo 15 marzo, e fino al 6 aprile, copre le festività pasquali in maniera simile a quanto fece l'esecutivo Conte con quelle di Natale. Le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Covid governo Il governo approva il nuovo dl Covid (stretta e Pasqua in zona rossa) Festività pasquali in zona rossa per tutti (ma con una visita al giorno consentita) e criteri più stringenti per definire il passaggio delle regioni alla categoria più a rischio. E' quanto prevede il ...

Da cosa nascono le cautele sul vaccino dell'AstraZeneca Il Regno Unito Il governo britannico ha annunciato che continuerà a usarlo. "Siamo stati chiari, il ... ha spiegato Evans, aggiungendo che è stata rilevata una forte associazione tra il covid - 19 e i ...

Nuova stretta anti-Covid: a Pasqua tutta Italia rossa. Tornano i congedi parentali Il Sole 24 ORE Covid: fonti governo, per congedi parentali in dl risorse per 290 mln/Rpt Roma, 12 mar. Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri ha stanziato circa **290** milioni di risorse per i congedi parentali inseriti nel dl con la nuova strett ...

Zone rosse, congedi parentali, smart working: ecco le nuove regole Come cambiano i parametri per decidere le restrizioni in base al decreto legge approvato dal governo venerdì 12 marzo e che stabilirà le restrizioni fino a Pasqua ...

