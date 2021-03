Covid, gli Usa respingono le richieste di altri Paesi sui vaccini (Di venerdì 12 marzo 2021) Fino ad ora gli Stati Uniti hanno respinto tutte le richieste di altri Paesi sulla condivisione di vaccini. Lo ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che gli Usa non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) Fino ad ora gli Stati Uniti hanno respinto tutte ledisulla condivisione di. Lo ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che gli Usa non ...

Advertising

Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - Agenzia_Ansa : Una corsa gratis in taxi per tutti gli ultra ottantenni soli che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-… - SkyTG24 : Covid, a Roma taxi gratis per gli over 80 che vanno a vaccinarsi - Giornaleditalia : Dpcm Covid, Bassetti: 'Ancora gli stessi errori, sbagliata tutta l'Italia rossa' - marianski65 : RT @PiazzapulitaLA7: L'occasione ci è grata per ricordare, anche questa settimana, che a oggi non si ravvedono studi scientifici che provin… -