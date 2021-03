Covid Germania, altri 252 decessi: bollettino 12 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) In Germania sono più di 73.000 i decessi a causa della pandemia di coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati diffusi dall’Istituto Robert Koch parlano di 12.834 nuovi casi confermati e di altri 252 decessi. Il bollettino sale così a 2.545.781 contagi con 73.062 morti. I casi attivi sono circa 127.100, mentre sono circa 2.345.600 le persone guarite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Insono più di 73.000 ia causa della pandemia di coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I dati diffusi dall’Istituto Robert Koch parlano di 12.834 nuovi casi confermati e di252. Ilsale così a 2.545.781 contagi con 73.062 morti. I casi attivi sono circa 127.100, mentre sono circa 2.345.600 le persone guarite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

BinaryOptionEU : RT '#Covid Germania, altri 252 decessi: bollettino 12 marzo - Adnkronos : #Covid Germania, altri 252 decessi: bollettino 12 marzo - SavioFicorella : RT @giuliomeotti: Libro per bambini al macero. 'Spiegava che il virus viene dalla Cina'. In Germania editore si piega al regime cinese e di… - ImpresaItalia : Covid: in Germania contagi in aumento, variante Gb 55% casi - ACB_srl : ??????#Covid: #Germania proroga i controlli alle frontiere?????? È stata prorogata fino al 17 marzo la misura decisa dal… -