Covid | Garattini | “Verso 40mila contagi al giorno”

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Stiamo certamente andando in quella direzione”, cioèuna situazione epidemiologica in cui i casi di-19 in Italia potrebbero raggiungere ialper fine marzo. “D’altra parte si vedeva molto bene” che sarebbe stato così, “perché a partire da marzo abbiamo osservato un leggero, ma costante aumento dei. Quindi è giusto che si prendono delle decisioni” su nuove restrizioni, però con una “regia centrale” e coniugando “da un lato il diritto dei cittadini di saperlo in anticipo e dall’altro la tempestività. Perché non è che si possa aspettare tanto tempo, quando le cose sono ormai molto chiare”. Lo ha sottolineato Silvio, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano, intervenuto ad ‘Agorà’ su Rai3. “C’è ...

Ma parliamo di cose temporanee, pensando ai morti che ancora abbiamo, per aiutare i Paesi che non hanno risorse sufficienti", ha sottolineato Silvio, presidente dell'Istituto di ricerca ...: 'I dati scientifici non possono uscire sui comunicati stampa' 'Da un'analisi dei nostri ... sesso, lotto o in qualsiasi paese in cui è stato utilizzato il vaccino AstraZeneca contro- ...«La formazione di trombi è una delle conseguenze del Covid. Dovremmo controllare se le persone colpite non avessero contratto l'infezione in modo silente», suggerisce Silvio Garattini, fondatore e ..."La formazione di trombi è una delle conseguenze del Covid. Dovremmo controllare se le persone colpite non avessero contratto l'infezione in modo silente". Lo suggerisce Silvio Garattini, fondatore e ...