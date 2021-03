Covid: Fontana, 'Lombardia si prepara a diventare zona rossa' (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "La Lombardia purtroppo si prepara a diventare zona rossa. I dati sono stati contenuti dalle scelte che abbiamo fatto dieci giorni fa, ma le varianti sono molto più veloci. Mi auguro che sia l'ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini e che arrivino i vaccini necessari per iniziare la vaccinazione di massa, in modo che non ci siano più limitazioni alla nostra vita". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con 'Aria Pulita' su Italia 7 Gold. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Lapurtroppo si. I dati sono stati contenuti dalle scelte che abbiamo fatto dieci giorni fa, ma le varianti sono molto più veloci. Mi auguro che sia l'ultimo sacrificio chiesto ai nostri cittadini e che arrivino i vaccini necessari per iniziare la vaccinazione di massa, in modo che non ci siano più limitazioni alla nostra vita". Lo ha detto il presidente di Regione, Attilio, in collegamento con 'Aria Pulita' su Italia 7 Gold.

