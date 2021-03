Covid: Fontana a governo, 'didattica in presenza per figli personale sanitario' (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Ho richiesto, ancora una volta, al governo che venisse prevista la possibilità, per i figli del personale sanitario, di proseguire la frequenza della scuola 'in presenza'. Richiesta che dovrebbe essere inserita nel nuovo Decreto legge". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine di un incontro tra le Regioni e il ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Ho richiesto, ancora una volta, alche venisse prevista la possibilità, per idel, di proseguire la frequenza della scuola 'in'. Richiesta che dovrebbe essere inserita nel nuovo Decreto legge". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio, al termine di un incontro tra le Regioni e il ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini.

Advertising

LiaQuartapelle : Novecento anziani con più di 80 anno convocati per sbaglio all’ospedale di Niguarda per le vaccinazioni anti-covid.… - SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Lombardia verso zona rossa, lo dicono dati' - enzomazza : Due immagini che fotografano il fallimento della @RegLombardia nella lotta al Covid. E Fontana sta ancora al suo po… - TV7Benevento : Covid: Fontana a governo, 'didattica in presenza per figli personale sanitario'... - margherita951 : RT @LiaQuartapelle: Novecento anziani con più di 80 anno convocati per sbaglio all’ospedale di Niguarda per le vaccinazioni anti-covid. Per… -