**Covid: Draghi in Cdm rassicura su ok a ristori, dare prospettiva al Paese** (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Bisogna dare prospettiva al paese, accelerare sui vaccini, garantire trasparenza nella gestione del piano e nella somministrazione delle dosi. Occorre assicurare sostegno per le imprese e le famiglia al fine di uscire dalla crisi dovuta all’emergenza pandemica. Il dl sostegno verrà varato la prossima settimana, per questo ci sarà un nuovo scostamento del bilancio. Il premier Mario Draghi, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, avrebbe rassicurato, in apertura del Consiglio dei ministri, sui tempi certi del dl sostegno, che verrà varato la settimana prossima, non un giorno di più. Rispondendo così, ancor prima che venissero sollevate, a eventuali questioni delle forze di maggioranza sui tempi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Bisognaal paese, accelerare sui vaccini, garantire trasparenza nella gestione del piano e nella somministrazione delle dosi. Occorre assicurare sostegno per le imprese e le famiglia al fine di uscire dalla crisi dovuta all’emergenza pandemica. Il dl sostegno verrà varato la prossima settimana, per questo ci sarà un nuovo scostamento del bilancio. Il premier Mario, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, avrebbeto, in apertura del Consiglio dei ministri, sui tempi certi del dl sostegno, che verrà varato la settimana prossima, non un giorno di più. Rispondendo così, ancor prima che venissero sollevate, a eventuali questioni delle forze di maggioranza sui tempi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

