**Covid: Draghi in Cdm rassicura su ok a ristori, dare prospettiva al Paese** (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene al Centro vaccinale anti-Covid di Fiumicino. In diretta - riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi venerdì 12 marzo, alle ore 11, visiterà il centro vaccinale anti Covid dell’aeroporto di… - ChrFani : RT @GiorgiaMeloni: Da Draghi ci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a Conte, ma le nuove misure restrittive decise oggi so… - primaopoitorna : RT @petergomezblog: Pandemia Covid, “Inaccettabile non poter fare domande”: un anno fa le giuste proteste delle organizzazioni dei giornali… -