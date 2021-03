Covid: Draghi, 'collaborazione decisiva con Regioni' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "collaborazione decisiva è anche quella con le Regioni. Lo Stato, attraverso il Commissario straordinario e la Protezione Civile, si farà carico di intervenire in tutte le situazioni di difficoltà. Il principio è quello della sussidiarietà, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione assegna a ogni livello dell'amministrazione pubblica". Lo ha detto il premier Mario Draghi al centro vaccinazioni a Fiumicino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "è anche quella con le. Lo Stato, attraverso il Commissario straordinario e la Protezione Civile, si farà carico di intervenire in tutte le situazioni di difficoltà. Il principio è quello della sussidiarietà, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione assegna a ogni livello dell'amministrazione pubblica". Lo ha detto il premier Marioal centro vaccinazioni a Fiumicino.

