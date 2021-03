Covid: Draghi, 'a medici e infermieri riconoscenza mia e di tutto il paese' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - A "medici, infermieri e volontari che lavorano instancabilmente in tutti i presidi sanitari d'Italia, va la più profonda riconoscenza mia e di tutto il paese". Così il premier Mario Draghi, intervenendo all'hub di Fiumicino e ringraziando anche il ministro Roberto Speranza "per quanto fatto finora". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - A "e volontari che lavorano instancabilmente in tutti i presidi sanitari d'Italia, va la più profondamia e diil". Così il premier Mario, intervenendo all'hub di Fiumicino e ringraziando anche il ministro Roberto Speranza "per quanto fatto finora".

