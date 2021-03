Covid, decisioni forti del Governo: nuove restrizioni e Pasqua in rosso (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E’ l’intenzione del Governo secondo quanto emerge dalla riunione con Regioni ed Enti Locali. Le nuove misure restrittive anti-Covid all’esame del Governo, è stato spiegato, saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto legge (e non un dpcm). L’ipotesi è che entrino in zona rossa tutte le regioni eccetto Sardegna, Sicilia, Calabria e Umbria. “Importante coinvolgere il Parlamento ed avere un confronto con le forze politiche“, ha dichiarato il ministro Gelmini. “Nelle prossime settimane, dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle vengono portate in arancione. Si rende più tempestivo l’ingresso in area rossa: tutte le regioni che hanno incidenza settimanale superiore a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni die Pasquetta. E’ l’intenzione delsecondo quanto emerge dalla riunione con Regioni ed Enti Locali. Lemisure restrittive anti-all’esame del, è stato spiegato, saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto legge (e non un dpcm). L’ipotesi è che entrino in zona rossa tutte le regioni eccetto Sardegna, Sicilia, Calabria e Umbria. “Importante coinvolgere il Parlamento ed avere un confronto con le forze politiche“, ha dichiarato il ministro Gelmini. “Nelle prossime settimane, dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle vengono portate in arancione. Si rende più tempestivo l’ingresso in area rossa: tutte le regioni che hanno incidenza settimanale superiore a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid decisioni Astrazeneca: anche la Bulgaria sospende le somministrazioni del vaccino anti - Covid Il primo ministro bulgaro ha annunciato oggi la sospensione delle somministrazioni del vaccino anti - Covid di AstraZeneca, sulla scia di decisioni simili di Danimarca, Islanda e Norvegia a fronte di gravi casi di coaguli di sangue."Ordino la sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca fino a ...

Sicilia in zona arancione da lunedì 15 Marzo. Pasqua e Pasquetta in zona rossa Sono le decisioni del Consiglio dei Ministri che in questi minuti sta varando il decreto con le restrizioni per frenare la terza ondata. Le nuove misure restrittive anti - Covid all'esame del governo ...

Dai parchi chiusi al coprifuoco anticipato: le ipotesi in campo per la nuova stretta anti-Covid Il Sole 24 ORE Covid, Pasqua e Pasquetta in rosso. Ma ok alle visite in regione "La Liguria resta comunque tra le regioni che meglio stanno combattendo il Covid: la scorsa settimana eravamo gli unici ... stanno funzionando. Così come la decisione di far tornare precauzionalmente ...

Negozio troppo affollato, chiusura per 5 giorni a Pisa In conseguenza dell’aumento, a livello nazionale e regionale, dei casi di contagio da Covid 19, la Polizia Municipale di Pisa ... in attesa della successiva decisione della Prefettura (che può ...

