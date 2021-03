Covid, da lunedì rosse nove regioni e province di Trento e Bolzano (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Le due Province autonome di Trento e Bolzano, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche. Sono queste le Regioni che, da quanto apprende l’agenzia Dire, a partire da lunedì prossimo diventeranno rosse. In zona arancione ci saranno invece Abruzzo, Calabria, Liguria, Toscana, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta. Rimane bianca la Sardegna. Leggi su dire (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Le due Province autonome di Trento e Bolzano, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche. Sono queste le Regioni che, da quanto apprende l’agenzia Dire, a partire da lunedì prossimo diventeranno rosse. In zona arancione ci saranno invece Abruzzo, Calabria, Liguria, Toscana, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta. Rimane bianca la Sardegna.

