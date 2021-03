Covid, continua la crescita dei contagi in Abruzzo, oggi ne sono stati registrati 515 (Di venerdì 12 marzo 2021) L'Aquila - sono complessivamente 59446 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 515 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 123, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 41 in provincia di Pescara, 46 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1883 (di età compresa tra 63 e 99 anni, 4 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 44653 dimessi/guariti (+492 rispetto a ieri). ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 12 marzo 2021) L'Aquila -complessivamente 59446 i casi positivi al19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 515 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni123, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 41 in provincia di Pescara, 46 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1883 (di età compresa tra 63 e 99 anni, 4 in provincia di Chieti, 6 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila). Del totale odierno, 2 casiriferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solodalle Asl. Nel numero dei casi positivicompresi anche 44653 dimessi/guariti (+492 rispetto a ieri). ...

