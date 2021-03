Covid, Confindustria Caserta: in nostre aziende spazi per vaccinazione (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Anche Confindustria Caserta scende in campo per dare un contributo concreto al rafforzamento della campagna vaccinale nazionale anti Covid-19. L’Associazione, nell’ambito del dialogo stabilito dalla Confindustria Nazionale con il Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha chiesto alle aziende associate, con la possibilità di coinvolgimento di tutte le realtà del territorio, la disponibilità di spazi all’interno degli stabilimenti al fine di allargare la rete dei luoghi preposti alla somministrazione dei vaccini. Pertanto, è stata avviata la mappatura degli spazi che le imprese operanti sul territorio potranno mettere al servizio della comunità in questa delicata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Anchescende in campo per dare un contributo concreto al rafforzamento della campagna vaccinale nazionale anti-19. L’Associazione, nell’ambito del dialogo stabilito dallaNazionale con il Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza, Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha chiesto alleassociate, con la possibilità di coinvolgimento di tutte le realtà del territorio, la disponibilità diall’interno degli stabilimenti al fine di allargare la rete dei luoghi preposti alla somministrazione dei vaccini. Pertanto, è stata avviata la mappatura degliche le imprese operanti sul territorio potranno mettere al servizio della comunità in questa delicata ...

