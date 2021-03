Covid: Bulgaria sospende vaccinazioni con AstraZeneca (Di venerdì 12 marzo 2021) Sofia, 12 mar. (Adnkronos) - La Bulgaria ha annunciato la sospensione in via temporanea dell'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca finché non saranno sciolti tutti i dubbi sulla sua sicurezza. "Fino a quando tutti i dubbi non saranno dissipati e finché gli esperti non daranno garanzie che non costituisce un rischio per le persone, interromperemo le vaccinazioni con questo vaccino", ha affermato in una nota il primo ministro Boyko Borissov. La Bulgaria si unisce quindi a Danimarca, Norvegia e Islanda, che hanno già sospeso la somministrazione per i timori degli effetti collaterali. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Sofia, 12 mar. (Adnkronos) - Laha annunciato la sospensione in via temporanea dell'utilizzo del vaccino anti-difinché non saranno sciolti tutti i dubbi sulla sua sicurezza. "Fino a quando tutti i dubbi non saranno dissipati e finché gli esperti non daranno garanzie che non costituisce un rischio per le persone, interromperemo lecon questo vaccino", ha affermato in una nota il primo ministro Boyko Borissov. Lasi unisce quindi a Danimarca, Norvegia e Islanda, che hanno già sospeso la somministrazione per i timori degli effetti collaterali.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bulgaria Vaccini, AstraZeneca rivede di nuovo al ribasso le consegne verso l'Ue Anche la Bulgaria , infatti, ha deciso di fermare la vaccinazione con AstraZeneca "finché l'Agenzia ...della Salute Jens Spahn all'ondata di scetticismo che si è generata intorno al vaccino anti Covid ...

Vaccini, AstraZeneca rivede di nuovo al ribasso le consegne verso l'Ue (Teleborsa) - AstraZeneca ha ridotto nuovamente la previsione di forniture di vaccini all'Unione europea nel primo trimestre. Secondo quanto riportato da Reuters che cita un documento ...

