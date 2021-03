Covid: Bulgaria sospende vaccinazioni con AstraZeneca (Di venerdì 12 marzo 2021) Sofia, 12 mar. (Adnkronos) – La Bulgaria ha annunciato la sospensione in via temporanea dell’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca finché non saranno sciolti tutti i dubbi sulla sua sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Sofia, 12 mar. (Adnkronos) – Laha annunciato la sospensione in via temporanea dell’utilizzo del vaccino anti-difinché non saranno sciolti tutti i dubbi sulla sua sicurezza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Bulgaria sospende vaccinazioni con AstraZeneca... - IvoAyrton : RT @ImolaOggi: ??In Bulgaria il premier Boyko Borissov ha ordinato oggi di sospendere la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZen… - Nicol79938739 : RT @ImolaOggi: ??In Bulgaria il premier Boyko Borissov ha ordinato oggi di sospendere la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZen… - UNKNOWN_BAD4 : RT @ImolaOggi: ??In Bulgaria il premier Boyko Borissov ha ordinato oggi di sospendere la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZen… - ImolaOggi : ??In Bulgaria il premier Boyko Borissov ha ordinato oggi di sospendere la somministrazione del vaccino anti-Covid di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bulgaria Vaccini, AstraZeneca rivede di nuovo al ribasso le consegne verso l'Ue Anche la Bulgaria , infatti, ha deciso di fermare la vaccinazione con AstraZeneca "finché l'Agenzia ...della Salute Jens Spahn all'ondata di scetticismo che si è generata intorno al vaccino anti Covid ...

Covid: premier Borisov, la Bulgaria sospende i vaccini AstraZeneca Sofia, 12 mar 13:33 - Il primo ministro della Bulgaria, Bojko Borisov, ha ordinato la sospensione delle vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca contro il Covid - 19. La sospensione, secondo quanto riporta il sito "Novinite", resterà in vigore ...

Covid: Bulgaria sospende vaccinazioni con AstraZeneca Il Tempo Vaccini, AstraZeneca rivede di nuovo al ribasso le consegne verso l'Ue (Teleborsa) - AstraZeneca ha ridotto nuovamente la previsione di forniture di vaccini all'Unione europea nel primo trimestre. Secondo quanto riportato da Reuters che cita un documento ...

Covid: Bulgaria sospende vaccinazioni con AstraZeneca Sofia, 12 mar. (Adnkronos) - La Bulgaria ha annunciato la sospensione in via temporanea dell'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca finché ...

Anche la, infatti, ha deciso di fermare la vaccinazione con AstraZeneca "finché l'Agenzia ...della Salute Jens Spahn all'ondata di scetticismo che si è generata intorno al vaccino anti...Sofia, 12 mar 13:33 - Il primo ministro della, Bojko Borisov, ha ordinato la sospensione delle vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca contro il- 19. La sospensione, secondo quanto riporta il sito "Novinite", resterà in vigore ...(Teleborsa) - AstraZeneca ha ridotto nuovamente la previsione di forniture di vaccini all'Unione europea nel primo trimestre. Secondo quanto riportato da Reuters che cita un documento ...Sofia, 12 mar. (Adnkronos) - La Bulgaria ha annunciato la sospensione in via temporanea dell'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca finché ...