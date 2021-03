Covid: bozza dl, 'Regioni potranno inasprire misure se ad alto rischio varianti' (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, bozza dl: a Pasqua e Pasquetta ok a visite in Regione #pasqua - hele_fr : #Covid, bozza dl: a Pasqua e Pasquetta ok a visite in Regione. Il 2 maggio finisce il mese di digiuno di quell’altr… - TV7Benevento : Covid: bozza dl, 'Regioni potranno inasprire misure se ad alto rischio varianti'... - TV7Benevento : Covid: bozza dl, da Regioni a ministero Salute numero tamponi giornalmente... - abernqthy : allora se ho capito bene la bozza del nuovo decreto anti-covid per pasqua, durante un lockdown, posso uscire dal co… -