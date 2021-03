Covid, Biden: “Vaccino a tutti gli americani entro l’1 maggio. Il 4 luglio ritorno alla quasi normalità…” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente Usa, Joe Biden, ha dichiarato di voler puntare a vaccinare tutti gli americani entro l’1 maggio. E per la festa dell’Indipendenza… WASHINGTON – Joe Biden, a un anno dall’inizio della pandemia del coronavirus, vuole imprimere un’accelerazione decisiva per sconfiggere il Covid. “Vaccino a tutti gli americani” “tutti gli americani adulti saranno dichiarati candidabili a ricevere il Vaccino anti-Covid entro il primo maggio e per il 4 luglio ci sarà un ritorno a una quasi normalità”, con la possibilità di piccoli assembramenti per fare il barbecue ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente Usa, Joe, ha dichiarato di voler puntare a vaccinareglil’1. E per la festa dell’Indipendenza… WASHINGTON – Joe, a un anno dall’inizio della pandemia del coronavirus, vuole imprimere un’accelerazione decisiva per sconfiggere il. “gli” “gliadulti saranno dichiarati candidabili a ricevere ilanti-il primoe per il 4ci sarà una unanormalità”, con la possibilità di piccoli assembramenti per fare il barbecue ...

Advertising

repubblica : Usa, Biden firma il piano di aiuti per il Covid: 'Cruciale per ricostruire la spina dorsale di questo Paese' - Tg3web : Un anno fa, l'Organizzazione mondiale dalla sanità usò per la prima volta la parola pandemia riferendosi al covid.… - MediasetTgcom24 : Covid, Biden: 'Prima dose vaccino a un adulto su 4, Usa leader nel mondo' #Covid - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, Biden: americani tutti vaccinabili per il 1 maggio - minomazz : Anche David Brooks, che aiutami a definire moderato, spiega che l’era Reagan è finita. Non solo perché cambiano le… -