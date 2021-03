Covid, Biden: “Tutti americani adulti vaccinati entro 1 maggio” (Di venerdì 12 marzo 2021) ”Tutti gli americani adulti potranno ottenere il vaccino” anti-Covid “non più tardi del primo maggio”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Twitter a un anno dallo scoppio della pandemia di coronavirus, affermando ancora: ”Ordinerò a Tutti gli stati, le tribù e i territori che Tutti i cittadini adulti possano essere candidati alla vaccinazione entro il primo maggio”. Biden ha quindi spiegato che verranno abolite tutte le categorie legate all’età e alle categorie. “Non mi arrenderò finché non avremo sconfitto questo virus. Ma ho bisogno di voi del popolo americano. Ho bisogno che ogni americano faccia la sua parte”, ha detto Biden nel suo primo discorso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) ”glipotranno ottenere il vaccino” anti-“non più tardi del primo”. Così il presidente degli Stati Uniti Joesu Twitter a un anno dallo scoppio della pandemia di coronavirus, affermando ancora: ”Ordinerò agli stati, le tribù e i territori chei cittadinipossano essere candidati alla vaccinazioneil primo”.ha quindi spiegato che verranno abolite tutte le categorie legate all’età e alle categorie. “Non mi arrenderò finché non avremo sconfitto questo virus. Ma ho bisogno di voi del popolo americano. Ho bisogno che ogni americano faccia la sua parte”, ha dettonel suo primo discorso ...

