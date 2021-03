Covid, Biden: “Tutti americani adulti vaccinati entro 1 maggio” (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) – ”Tutti gli americani adulti potranno ottenere il vaccino” anti-Covid “non più tardi del primo maggio”. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Twitter a un anno dallo scoppio della pandemia di coronavirus, affermando ancora: ”Ordinerò a Tutti gli stati, le tribù e i territori che Tutti i cittadini adulti possano essere candidati alla vaccinazione entro il primo maggio”. Biden ha quindi spiegato che verranno abolite tutte le categorie legate all’età e alle categorie. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) – ”glipotranno ottenere il vaccino” anti-“non più tardi del primo”. Così il presidente degli Stati Uniti Joesu Twitter a un anno dallo scoppio della pandemia di coronavirus, affermando ancora: ”Ordinerò agli stati, le tribù e i territori chei cittadinipossano essere candidati alla vaccinazioneil primo”.ha quindi spiegato che verranno abolite tutte le categorie legate all’età e alle categorie. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

