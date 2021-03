Covid, Aifa autorizza vaccino monodose Johnson & Johnson (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Aifa ha autorizzato il vaccino Janssen di Johnson & Johnson per la prevenzione della malattia Covid-19 per i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione EMA. Il vaccino sarà dunque messo a disposizione a carico del SSN. La Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell’Agenzia si è riunita oggi, 12 marzo 2021, ha confermato la valutazione dell’EMA sull’efficacia del vaccino che nelle forme gravi arriva fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia. Il vaccino Janssen, il quarto approvato, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – L’hato ilJanssen diper la prevenzione della malattia-19 per i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione EMA. Ilsarà dunque messo a disposizione a carico del SSN. La Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell’Agenzia si è riunita oggi, 12 marzo 2021, ha confermato la valutazione dell’EMA sull’efficacia delche nelle forme gravi arriva fino al 77% dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. I dati attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia. IlJanssen, il quarto approvato, ...

