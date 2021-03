Covid Abruzzo, 515 contagi e 11 morti: bollettino 12 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 515 i nuovi contagi da Covid 19 in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 12 marzo, diffuso dalla regione. Registrati inoltre altri 11 morti. Diventano così complessivamente 59.446 i positivi al Coronavirus registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 515 nuovi casi, di età compresa tra 4 mesi e 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 123. Il bilancio dei pazienti deceduti – con gli 11 nuovi casi (di età compresa tra 63 e 99 anni) – sale a 1.883. Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 44.653 dimessi/guariti (+492 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono 515 i nuovida19 insecondo ildi oggi, 12, diffuso dalla regione. Registrati inoltre altri 11. Diventano così complessivamente 59.446 i positivi al Coronavirus registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 515 nuovi casi, di età compresa tra 4 mesi e 96 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 123. Il bilancio dei pazienti deceduti – con gli 11 nuovi casi (di età compresa tra 63 e 99 anni) – sale a 1.883. Del totale odierno, 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 44.653 dimessi/guariti (+492 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al ...

