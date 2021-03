Covid: a Pasqua tutta Italia sarà zona rossa (solo la Sardegna resterà bianca) (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. Esentata solo la Sardegna che ersterà in zona bianca. Le nuove misure restrittive anti-Covid all'esame del governo saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto legge, secondo quanto trapela dalla riunione dei ministri con gli Enti locali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 3 al 5 aprilein, compresi quindi i giorni die Pasquetta. Esentatalache ersterà in. Le nuove misure restrittive anti-all'esame del governo saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto legge, secondo quanto trapela dalla riunione dei ministri con gli Enti locali L'articolo proviene da Firenze Post.

riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - repubblica : ?? Covid, Italia in rosso nei festivi e prefestivi. Patuanelli: 'A Pasqua chiusure e restrizioni come a Natale' - TgLa7 : #Covid: a #Pasqua tutta Italia in #zonarossa, dal 3 al 5 aprile E' quanto emerge da riunione #governo-#regioni - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid, a Pasqua tutta Italia in zona rossa, dal 3 al 5 aprile E' quanto emerge dalla riunione g… - AleRepossi : #Covid19: a #Pasqua tutta l’#Italia in #zonarossa. Il #governo valuta nuove misure restrittive dal 15 marzo al 6 ap… -