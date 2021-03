Covid: a Brescia oltre mille nuovi casi in un giorno, a Milano +1.617 (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Nuovo primato di Milano per nuovi casi di Covid19 in Lombardia. La metropoli conta 1.617 casi in tutta la provincia e 592 in città. Brescia conta 1.118 nuovi contagi, Varese 610, Bergamo 467 e Monza 449. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021), 12 mar. (Adnkronos) – Nuovo primato diperdi19 in Lombardia. La metropoli conta 1.617in tutta la provincia e 592 in città.conta 1.118contagi, Varese 610, Bergamo 467 e Monza 449. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

