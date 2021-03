Covid, 334 i medici morti in Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono saliti a 334 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. All'indomani del ricordo di Roberto Stella, il primo camice bianco 'caduto' per Sars-CoV-2 nel nostro Paese l'11 marzo 2020, la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) piange Alfredo Lestini, 63 anni, medico superiore della Polizia di Stato in congedo, iscritto all'Ordine provinciale di Campobasso. Secondo quanto comunicato alla Fnomceo dall'Omceo molisano, Lestini è deceduto proprio ieri, nel primo anniversario della scomparsa di Stella, responsabile Area strategica Formazione della Federazione nazionale Ordini e presidente dell'Omceo di Varese. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono saliti a 334 iindurante la pandemia di-19. All'indomani del ricordo di Roberto Stella, il primo camice bianco 'caduto' per Sars-CoV-2 nel nostro Paese l'11 marzo 2020, la Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri (Fnomceo) piange Alfredo Lestini, 63 anni, medico superiore della Polizia di Stato in congedo, iscritto all'Ordine provinciale di Campobasso. Secondo quanto comunicato alla Fnomceo dall'Omceo molisano, Lestini è deceduto proprio ieri, nel primo anniversario della scomparsa di Stella, responsabile Area strategica Formazione della Federazione nazionale Ordini e presidente dell'Omceo di Varese.

