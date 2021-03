Covid | 26 824 casi e 380 morti | il bollettino del 12 marzo 2021

Advertising

repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 26.824 nuovi casi, 380 decessi. I numeri confermano la crescita del contagio - MediasetTgcom24 : Covid, 26.824 nuovi casi su 369.636 tamponi e altri 380 morti #Covid - infoitsalute : Covid Italia, bollettino oggi 12 marzo 2021: 16.824 nuovi casi e 380 morti - infoitsalute : Bollettino Coronavirus Italia: 26.824 contagi su 369.636 tamponi e 380 morti per Covid, i dati di venerdì 12 marzo - laprovinciadico : Covid: 507 casi a Como, 197 a Lecco e 96 a Sondrio In Italia 26.824 casi con 380 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 824

La Stampa

L'emergenza- 19 in Italia. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo La situazione- 19 in Italia oggi, secondo i dati del ministero della Salute, si registrano 26.nuovi casi con 369.636 tamponi (indice di positività al 7,25%) e 380 vittime. Ieri i casi sono stati 25.673, ...Il Cdm approva il pacchetto con le misure anti -: dal 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno in zona ...Milano, 12 mar. (LaPresse) – Sono 369.636 i test per il coronavirus processati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo comunica il ministero della Salute. Con 26.824 contagi, sale ancora il tasso di ...12 MAR - Sono 26.824 (rispetto ai 25.673 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 3.175.80 ...