Covid-19, tutta Italia zona rossa a Pasqua: in corso riunione con il Governo (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sulla videoconferenza in corso tra Governo-Regioni-Comuni(Anci)-Province(Upi) sulle nuove misure anti-Covid in arrivo. Per l’esecutivo partecipano i ministri Mariastella Gelmini (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute). Sono presenti in collegamento per il Comitato tecnico scientifico (Cts) il coordinatore Agostino Miozzo, Silvio Brusaferro (presidente Istituto superiore di Sanità – Iss) e Franco Locatelli (presidente Consiglio superiore di sanità – Css) Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E’ l’intenzione del Governo secondo quanto emerge dalla riunione con Regioni ed Enti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sulla videoconferenza intra-Regioni-Comuni(Anci)-Province(Upi) sulle nuove misure anti-in arrivo. Per l’esecutivo partecipano i ministri Mariastella Gelmini (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute). Sono presenti in collegamento per il Comitato tecnico scientifico (Cts) il coordinatore Agostino Miozzo, Silvio Brusaferro (presidente Istituto superiore di Sanità – Iss) e Franco Locatelli (presidente Consiglio superiore di sanità – Css) Dal 3 al 5 aprilesarà in, compresi quindi i giorni die Pasquetta. E’ l’intenzione delsecondo quanto emerge dallacon Regioni ed Enti ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Distribuito in tutta Italia il lotto Astrazeneca bloccato #Coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - fanpage : Un lotto di vaccino #AstraZeneca è stato vietato in Italia dopo 'reazioni avverse gravi' su persone vaccinate - 27crazyfrog : RT @BarbaraRaval: ATTENZIONE ?? ATTENZIONE?? ATTZNZIONE.?? Dosi del vaccino anti-Covid #AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856, bloccato d… - 7rancescoCerqua : RT @Open_gol: ?? Tutta Italia sarà zona rossa dal 3 al 5 aprile -