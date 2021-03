(Di venerdì 12 marzo 2021) Negli Stati Uniti raggiunta la soglia dei 100 milioni di vaccinati. In Gran Bretagna solo il 2% ha ricevuto il richiamo, in Italia il 3%. La Germania ruolo leader in Europa. Poche inoculazioni in Brasile, Russia e Turchia

Advertising

alexbarbera : Trenta casi (al momento sospetti) di reazione avversa su oltre cinque milioni di dosi Astra Zeneca somministrate in… - fanpage : Il vaccino #JohnsonAndJohnson è stato approvato dall'EMA - Adnkronos : #Vaccinocovid #AstraZeneca, arrivate a Pratica di Mare 295.200 dosi - ItalianoRt : ???????? LA #PALESTINA RICEVERÀ 100.000 DOSI DI VACCINO #SINOPHARM #COVID19 RAMALLAH, giovedì 11 marzo 2021 (WAFA) - L… - infoitsalute : Covid-19. Le dosi di vaccino somministrate nel mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dosi

Il Sole 24 ORE

... nel giro di dieci giorni, dover chiudere altri reparti per dover accogliere pazienti'. Ci ... E in merito alla distribuzione equa delle, questa volta si rivolge anche al Capo dello Stato : '......scostamento di bilancio poi le attività economiche colpite dalla crisi e dalle regole anti -. ... Il premier diffonde dati ottimistici su questo fronte: 'Abbiamo già ricevuto 7,9 milioni di, ...Al maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco, 54 anni, morto a metà febbraio, 48 ore dopo la vaccinazione anti covid, è stata somministrata una dose AstraZeneca del lotto ...ROMA (ITALPRESS) – AIFA ha autorizzato il vaccino Janssen di Johnson&Johnson per la prevenzione della malattia COVID-19 per i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione EMA. Il vaccino sarà ...