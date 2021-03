Covid 19 in Campania, De Luca: “Siamo in guerra ma c’è carenza di vaccini” (VIDEO) (Di venerdì 12 marzo 2021) De Luca sottolinea che “ogni giorno ci sono 500 positivi sintomatici ma reggiamo ancora”. Ed invita ad evitare “psicosi” sul caso Astrazeneca (per cui la campagna vaccinale continuerà con la sospensione di alcuni lotti). Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sottolinea la gravità della situazione sul fronte Covid Leggi su 2anews (Di venerdì 12 marzo 2021) Desottolinea che “ogni giorno ci sono 500 positivi sintomatici ma reggiamo ancora”. Ed invita ad evitare “psicosi” sul caso Astrazeneca (per cui la campagna vaccinale continuerà con la sospensione di alcuni lotti). Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della, Vincenzo De, sottolinea la gravità della situazione sul fronte

Advertising

Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RIUNIONE D'URGENZA DELL'UNITÀ DI CRISI: NESSUNA CONTROINDICAZIONE SU PROSIEGUO VACCINAZIONI #ASTRAZENECA… - SkyTG24 : Covid Campania, al Cotugno di Napoli un solo posto libero in terapia intensiva. DIRETTA - repubblica : Covid Campania, De Luca: 'Siamo in guerra ma mancano vaccini'. E su Astrazeneca: 'Niente psicosi' - rep_napoli : Covid Campania, De Luca: 'Siamo in guerra ma mancano vaccini'. E su Astrazeneca: 'Niente psicosi' [aggiornamento de… -