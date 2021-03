Covid, 106 anni nonna Giusy si vaccina contro il virus a Sulmona (Di venerdì 12 marzo 2021) L'Aquila - È sicuramente un record quello che si è verificato a Sulmona dove una donna di quasi 106 anni si è sottoposta al vaccino. Si tratta di Giuseppina Patriarca, affettuosamente conosciuta a Sulmona come nonna Giusi. Originaria dell'Aquila, Giuseppina, maestra in pensione, dal 2009 vive a Sulmona. Nata il 6 novembre del 1915, è stata accompagnata dalla sua badante al palazzetto dello Sport dell'Incoronata per la somministrazione del vaccino Pfaizer. Sorridente, come sempre, nonna Giusy ha salutato cordialmente medici e infermieri, ringraziandoli del vaccino e andando via tranquilla. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 12 marzo 2021) L'Aquila - È sicuramente un record quello che si è verificato adove una donna di quasi 106si è sottoposta al vaccino. Si tratta di Giuseppina Patriarca, affettuosamente conosciuta acomeGiusi. Originaria dell'Aquila, Giuseppina, maestra in pensione, dal 2009 vive a. Nata il 6 novembre del 1915, è stata accompagnata dalla sua badante al palazzetto dello Sport dell'Incoronata per la somministrazione del vaccino Pfaizer. Sorridente, come sempre,ha salutato cordialmente medici e infermieri, ringraziandoli del vaccino e andando via tranquilla. leggi tutto

