Cotto e Mangiato ricetta del 12 marzo | torta al grano saraceno

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 12 marzo 2021)aloggi a. Tessa ci insegna come si prepara. LaPer laavrai bisogno di: 100 grammi di burro 200 grammi di zucchero di canna 150 grammi di farina di150 grammi di farina 00 660 ml di olio di semi 3 uova Lievito per dolci Marmellata ai frutti di bosco Procedimento In una terrina frullare burro e zucchero. Aggiungere le uova e l’olio, poi adagio le due farine. Infine il lievito per Dolci. Versare in un ruolo con cerniera e cuocere a 180 gradi per almeno 30 minuti. Sfornare, dividere a metà e farcire con marmellata ai frutti di bosco. L'articolo proviene da NonSolo.TV.