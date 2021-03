Cosmi dopo il ko con la Lazio: “Siamo amareggiati, un pari sarebbe stato importantissimo dal punto di vista psicologico” (Di venerdì 12 marzo 2021) Non nasconde la propria amarezza Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta del suo Crotone in casa della Lazio. Queste le sue parole: “L’occasione di Rispoli? In campo ci sono gli avversari e un grande portiere. Meritava il gol soltanto per il passaggio di Ounas. Credo che la partita non vada ridotta a quell’episodio. L’abbiamo affrontata all’inizio con troppo timore, abbiamo subito un gol evitabile nonostante la bellissima conclusione di Milinkovic. La palla era leggibile, una difesa a cinque non doveva subire quella rete. Nel momento complicato c’è stato il pareggio di Simy e abbiamo preso fiducia. Il secondo gol è stato un bel tiro di Luis Alberto, ma contro queste squadre non puoi prendere gol in questo modo. dopo il pareggio non ho visto tanto, la partita prima ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Non nasconde la propria amarezza Serse, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta del suo Crotone in casa della. Queste le sue parole: “L’occasione di Rispoli? In campo ci sono gli avversari e un grande portiere. Meritava il gol soltanto per il passaggio di Ounas. Credo che la partita non vada ridotta a quell’episodio. L’abbiamo affrontata all’inizio con troppo timore, abbiamo subito un gol evitabile nonostante la bellissima conclusione di Milinkovic. La palla era leggibile, una difesa a cinque non doveva subire quella rete. Nel momento complicato c’èil pareggio di Simy e abbiamo preso fiducia. Il secondo gol èun bel tiro di Luis Alberto, ma contro queste squadre non puoi prendere gol in questo modo.il pareggio non ho visto tanto, la partita prima ...

