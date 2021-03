"Cosa so sui figli di Danilo Toninelli". Vittorio Sgarbi, artiglieria pesantissima: la soffiata, per il grillino l'umiliazione più dolorosa | Video (Di venerdì 12 marzo 2021) La demolizione, brutale e inesorabile, di Danilo Toninelli va in onda a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, nella puntata di giovedì 11 marzo. Semplice, direte voi, demolire Toninelli. E in effetti lo è. Ma la perizia e il guizzo con cui Vittorio Sgarbi riesce sistematicamente a farlo rende la demolizione sempre godibile e sorprendente. Dunque, largo ai fatti. Un inviato di Dritto e Rovescio intercetta l'ex ministro grillino, il quale parla a tutto tondo: ha cambiato idea su Mario Draghi? "Lei lo ha visto? Io non lo ho mica visto, lo ho visto poco. Non si può valutare oggi. Non c'è ancora un atto concreto: i ristori non sono arrivati, il piano nazionale di ripresa e resilienza non c'è ancora. Starà lavorando...", risponde ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) La demolizione, brutale e inesorabile, diva in onda a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, nella puntata di giovedì 11 marzo. Semplice, direte voi, demolire. E in effetti lo è. Ma la perizia e il guizzo con cuiriesce sistematicamente a farlo rende la demolizione sempre godibile e sorprendente. Dunque, largo ai fatti. Un inviato di Dritto e Rovescio intercetta l'ex ministro, il quale parla a tutto tondo: ha cambiato idea su Mario Draghi? "Lei lo ha visto? Io non lo ho mica visto, lo ho visto poco. Non si può valutare oggi. Non c'è ancora un atto concreto: i ristori non sono arrivati, il piano nazionale di ripresa e resilienza non c'è ancora. Starà lavorando...", risponde ...

