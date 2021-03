Cosa si muove dietro la visita del macroniano Beaune a Roma

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ladi Clément, sottosegretario agli Affari europei del governo francese, è un chiaro segno dell’attenzione francese nei confronti dell’Italia. Prima di tutto bisogna ricordare che il giovane(che oggi ha incontrato l’omologo italiano Vincenzo Amendola, ndr) è stato per sei anni consigliere del presidente Emmanuel Macron per gli affari europei, per poi approdare direttamente al governo nel quadro della ricomposizione del gabinetto di Jean Castex a luglio scorso. Si è poi affermato come un ministro estremamente dinamico, in grado di cimentarsi con grande maestria anche sui media.proviene dalla classica fucina di formazione dell’elite francese, SciencesPo-Ena, ma in aggiunta ha fatto un Erasmus a Dublino e si è diplomato al Collegio d’Europa a Bruges, percorso di studio ...

Advertising

laltraguanciama : RT @antonio_bordin: Vuoi forse dirmi che la magistratura in Italia si muove solo se la cosa la riguarda direttamente ? - MariaRo90140382 : @RobyRoma6 Si ho capito cosa intendi. È proprio bella da guardare. Oltre alle linee, ha molta grazia ed è così flui… - alexginotta : Il #bigbang dell’ #amore: la nascita dell’universo spiegata attraverso il sentimento più nobile #buonilibri… - MarcoSanavia1 : @vincenzoblueblu Una cosa è seguire gli incassi o pagare i fornitori.Cosa totalmente diversa è mettere in piedi una… - DebiruS : @BillyDeMountain La cosa sta diventando preoccupante, stanno inquinando un mercato che muove milioni e da lavoro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa muove

TRC Giornale

...di fronte ad un mondo che sialla velocità di un treno in corsa. Ci viene insegnato a temere ciò che non conosciamo e sembra che noi non abbiamo mai abbastanza tempo per adattarci a...ci fa capire tutto ciò sull'influenza della Cina? Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo ... Quello che volevo mostrare è come la Cina sinel mondo politico. E come il mondo capisce la ...Italia e Francia sempre più allineate? Dalla cooperazione di intelligence (su temi come il terrorismo e quadranti delicati come la Libia) all’allineamento sui vaccini europei, cosa si muove tra Parigi ..."Apriteli questi benedetti teatri. Non lo dico per me. Io la carriera l'ho fatta. Mi riferisco alla mancanza di cibo spirituale e culturale di cui soffriranno le generazioni future." ...