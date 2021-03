Cosa dice la ricerca sul personale del Niguarda vaccinato contro il Covid (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Il 98,2% del personale dell'ospedale Niguarda di Milano ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19, in seguito al vaccino. A renderlo noto è una ricerca sull'efficacia del vaccino di Pfizer. Ben il 62.6% degli operatori del nosocomio milanese ha mostrato addirittura livelli 'elevatissimi' di anticorpi a 14 giorni dalla seconda somministrazione del vaccino. L'indagine, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, è stata effettuata su 2.497 operatori e monitorerà la copertura a lungo termine con prelievi a 3/6/12 mesi. La ricerca ha l'obiettivo di verificare la risposta immunitaria del personale ospedaliero che, tra gennaio e febbraio, ha ricevuto le dosi del vaccino all'Ospedale Niguarda. Grazie ad un test di laboratorio di ultima generazione, sono ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - Il 98,2% deldell'ospedaledi Milano ha sviluppato gli anticorpi al-19, in seguito al vaccino. A renderlo noto è unasull'efficacia del vaccino di Pfizer. Ben il 62.6% degli operatori del nosocomio milanese ha mostrato addirittura livelli 'elevatissimi' di anticorpi a 14 giorni dalla seconda somministrazione del vaccino. L'indagine, in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, è stata effettuata su 2.497 operatori e monitorerà la copertura a lungo termine con prelievi a 3/6/12 mesi. Laha l'obiettivo di verificare la risposta immunitaria delospedaliero che, tra gennaio e febbraio, ha ricevuto le dosi del vaccino all'Ospedale. Grazie ad un test di laboratorio di ultima generazione, sono ...

